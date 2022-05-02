سجلت أسعار النفط اليوم الاثنين تراجعا في تعاملات شابها البطء، بعد أن طغت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.21 دولار أو 1.1 بالمئة إلى 105.93 دولار للبرميل ، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام تكساس الأميركي 99 سنتا أو 1 بالمئة إلى 103.70 دولار للبرميل.

وتراجعت الأسعار بعد نشر الصين بيانات يوم السبت الماضي أظهرت انكماش نشاط المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم للشهر الثاني إلى أدنى مستوياته منذ فبراير 2020 بسبب عمليات الإغلاق لمكافحة كوفيد-19.