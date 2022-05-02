تتوقع مصالح الأرصاد الجوية اليوم الإثنين تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات داخلية بشرق وغرب ووسط البلاد. وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة باللون الأصفر أن أمطارا رعدية، ستتهاطل بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة الثالثة من فجر يوم غد الثلاثاء، على ولايات سيدي بلعباس، سوق أهراس، تيسمسيلت، برج بوعريريج، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة، ڤالمة، سطيف، تلمسان، قسنطينة، خنشلة، المدية، سعيدة، النعامة والبويرة. وأضاف نفس المصدر إن كمية الأمطار المتوقعة ستتراوح بين 20 و30 ملم محليا.