أدى أكثر من 200 ألف مصل فلسطيني، اليوم الاثنين، صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى المبارك.

ودعا الشيخ محمد سليم خطيب المسجد الأقصى ، إلى "ضرورة التواجد المستمر في المسجد، وذلك لصد المخططات المشبوهة والخطيرة التي يسعى الاحتلال إلى فرضها" ,مؤكدا على أن المسجد الأقصى "خط أحمر، ولا يُمكن للشعب الفلسطيني أو الأمة

الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها السماح بتدنيسه، أو المساس بحرمته وقدسيته".

وكان المسجد الأقصى قد شهد خلال شهر رمضان، مواجهات عنيفة إثر تهديدات جماعات صهيونية باقتحام المسجد . وتصدى مئات الشبّان الفلسطينيين للمستوطنين الذين اقتحموا باحات المسجد بالقوّة، بحماية شرطة الاحتلال الصهيوني التي قمعت الشبان واعتدت عليهم بالضرب والرّصاص والقنابل الغازية والصوتية ما أدى لتسجيل مئات الإصابات واعتقال المئات أيضاً.

في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم أسيرين محررين من بلدة /حزما/ شمال شرق القدس.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان، دون أن يتم التبليغ عن إصابات.

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني اقتحمت الليلة الماضية أيضا قرية /مردا/ شمال سلفيت شمال الضفة الغربية ، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت بكثافة في أرجاء القرية، الأمر الذي تسبب بحالة من الخوف والهلع خاصة بين الأطفال.

وتشن قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات بصورة شبه يومية في مناطق الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، في إطار ممارساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني.