قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الإثنين تهانيه بعيد الفطر المبارك إلى أفرد الجيش الوطني والأسلاك الأمنية والحماية المدنية والجمارك والأسرة الصحية.

وجاء في ثلاث تغريدات على موقع رئاسة الجمهورية في الفاسبوك، "عيد سعيد لكل أفراد جيشنا الباسل، سليل جيش التحرير الوطني، من ضباط وضباط صف، وجنود وبالأخص أولئك الأشاوس، المرابطين على الحدود. عاشت الجزائر حرة أبية شامخة وكل عام وأنتم بخير". كما قدم الرئيس تبون تهانيه إلى منتسب أسلاك الدرك الوطني والشرطة والحماية المدنية والجمارك، حيث قال في تغريدة" تهاني الخالصة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، لكل بناتنا وأبنائنا في سلاح الدرك الوطني، والشرطة، والحماية المدنية، والجمارك. أتمنى لكم جميعا دوام العافية والعزيمة، وكل عام وأنتم بخير". وقال رئيس الجمهورية في تهنئته للأسرة الصحية " حمدا لله أن انتصرنا على الوباء، باقتدار بفضل الجيش الأبيض وتضحياته الجسام، فعيد سعيد مبارك لكل أسرة الصحة، وكل عام وأنتم بخير وعافية".