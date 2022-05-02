قام البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، وزير الصحة والسكان، اليوم، بزيارة عدة مرافق استشفائية تزامنا مع أول يومي العيد.

قال الوزير على هامش الزيارة التي قداه في مرحلة أولى إلى مستشفى مصطفى باشا، أن عمل الأطقم الطبية يتواصل في هذا اليوم المبارك، وأضاف أنه جاء ليقدم التهاني لمنتسبي القطاع وتشجيعهم على وتحفيزهم على تقديم الأفضل.

ففي نفس المستشفى، شدد الوزير على المسؤولين ضرورة العناية بمصلحة الاستعجالات التي تم تدشينها مؤخرا.

وعلى مستوى مستشفى نفيسة حمود، بارني سابقا، زار وزير الصحة مصلحة طب الأطفال، وهنا أيضا شدد على ضرورة ايلاء أهمية كبيرة في العناية بوسائل العمل.

وفي سياق آخر، قال الوزير في تصريح صحفي على هامش الزيارة "كما تفضل به السيد رئيس الجمهورية في كلمته أمس، تغلبنا على الفيروس بفضل الله وبفضل تجند الجيش الأبيض الذي يستحق منا كل التشجيع والشكر والتحفيز."