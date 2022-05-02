قال الناخب الوطني جمال بلماضي، الذي نزل ضيفا على إذاعة "أر أم سي" الفرنسية، أن كلامه عن التحكيم في إفريقيا كان بهدف تفادي هذه الفضائح التي تهدم في ثوان عمل سنوات طويلة.

وأضاف بلماضي، أن قرار مواصلة مسيرته مع "الخضر" جاء بعد حصول اتفاق مع "الفاف" وثقة الجمهور.

وعن الضجة التي أثيرت بعد تصريحاته حول الحكم باكاري غاساما، أوضح جمال بلماضي "لم أتحمل رؤيته مرتاح البال ومرتاح الضمير وكأنه لم يفعل شيئا رغم انه كان سببا في إقصائنا، لما قلت بأنه لا يجب أن نترك هذا الأمر يحدث مجددا ليس دعوة للعنف بل دعوة لإيجاد حل لمشكلة التحكيم الإفريقي".

وعن اللقاء الذي جمعه بغاساما في مطار هواري بومدين، كشف ضيف الإذاعة الفرنسية " لم يرد علي إطلاقا ولم يستطع حتى رفع رأسه بعد كل ما قلته له ولم ينظر إلي وكان يتعامل مع كلماتي بكل برودة".

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وبخصوص الحكم الفرنسي، توني شابرون الذي وصف بلماضي بـ "الرديئ"، قال الناخب الوطني "لا أريد التكلم على توني شابرون ، هذا الحكم قام بعرقلة لاعب وإعطاءه بطاقة حمراء، لا أقبل أن يتم الحكم علي من طرف شخص مثل هذا".

كما اغتنم بلماضي الفرصة للرد على الدولي الكاميروني السابق، باتريك مبوما، فقال "مبوما يعرفني جيدا منذ أن كنت في عمر 15 سنة لما تكوننا مع بعض في باريس سان جرمان لم يكن صادقا ومن المؤسف أن يقول عني أشياء كاذبة.

من انتقدوني ووصفوني بالعنصري لم يشاهدوا حتى المباراة بل سمعوا بضع دقائق وسارعوا للتهجم علي لم أتحدث إطلاقا عن الكاميرون ليأتي الكاميرونيون مثل مبوما وايتو ليردوا علي وهذا أمر غريب هناك أفارقة في الخارج انتقدوني يتباهون بحب إفريقيا، لكن من يحب إفريقيا فليأتي للعمل فيها وهو الدليل الوحيد لحبه لهذه القارة يجب أن نفكر جيدا في تطوير كرة القدم الإفريقية من كل النواحي وخاصة على مستوى التحكيم".

وفي سياق متصل، كشف بلماضي قائلا "الملف الذي أودع من قبل الفاف بخصوص لقاء الكاميرون على مستوى الفيفا، ملف ثقيل ولا يمكنني الخوض في التفاصيل حاليا".