وجه وزير الإتصال السيد محمد بوسليماني رسالة إلى الأسرة الإعلامية عشية احياء اليوم العالمي لحرية الصحافة.

ومما جاء في نص الرسالة، فإن "الصحافة الوطنية مدعوة .. إلى إبراز إنجازات الدولة غير المسبوقة في مختلف المجالات والموجهة أساسا لحماية وتعزيز حقوق المواطن وهو ما جسدته القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في بعديها الاجتماعي والاقتصادي".

وعن ذات المصدر، فقد "تعززت حرية الصحافة بكثير من المكاسب كالتقنيات الجديدة التي سهلت عملية التواصل الآني والوصول إلى مصادر المعلومة لكنها أصبحت بالمقابل أداة خطيرة تستدم للمساس بخصوصيات الأفراد وبأمن وسيادة واستقرار الدول."

وعليه، أوضح الوزير بأن "بلادنا التي تعد بحسب تقارير دولية مختصة من أكثر الدول تعرضا لحروب الجيل الرابع وللهجمات الإلكترونية تظل ملتزمة بحماية حرية الصحافة وحقوق الصحافيين والمنتسبين للمهنة من خلال ما تحظى به من دعم الدولة ".