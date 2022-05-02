تمكنت شرطة سيدي بلعباس أول ايام عيد الفطر المبارك من توقيف مرتكب جريمة ذبح زوجته سهرة يوم السبت الماضي بقرية البواعيش التابعة لبلدية حاسي دحو بدائرة تنيرة جنوب شرقي عاصمة الولاية سيدي بلعباس وذلك بعد قرابة 30 ساعة من بقاء المجرم في حالة فرار.

ووفقا لما اكده مصدر رسمي ل "الخبر" فان صاحب ال 46 ربيعا ضبط بمحطة نقل المسافرين "الغالمي" الكائنة في الضاحية الشمالية الشرقية لمدينة سيدي بلعباس وهو بصدد محاولة الفرار صوب ولاية بشار، وذلك بعد تفعيل جهاز الشرطة لعنصر الاستعلام والبحث والتحري، فيما أرجعت التحقيقات الأمنية الجريمة إلى مشاكل عائلية.

وكانت قرية البواعيش قد اهتزت في حدود الساعة العاشرة من سهرة يوم السبت الماضي على وقع فاجعة حقيقية تجسدت في ذبح رجل لزوجته البالغة من العمر 39 سنة من الوريد إلى الوريد على مرأى من اولادهما الصغار قبل هروبه نحو وجهة مجهولة ، قبل أن ترجع مصادر محلية الحادثة التي تورط فيها الشاب النشط في مجال البناء إلى خلافات حادة بين الطرفين بسبب محدودية الإمكانيات وذلك في حضور أم الزوجة التي اصيبت هي الأخرى بجروح بمسرح الجريمة.