L'amende financière infligée par la Fédération internationale de football (Fifa) à la Fédération algérienne (FAF), ne concerne pas le dossier de réclamation déposée par l'instance fédérale contre l'arbitre gambien Bakary Gassama, qui a dirigé le match Algérie - Cameroun (1-2, a.p), disputé le 29 mars dernier à Blida, comptant pour les barrages (retour) de la Coupe du monde 2022, a appris l'APS lundi auprès du chargé de communication de l'équipe nationale Salah-Bey Aboud.

"La sanction infligée fait suite au rapport du commissaire au match qui a signalé des jets de projectiles au cours de cette rencontre ce qui équivaut à une amende. La sanction dévoilée ce lundi par la Fifa sur son site officiel ne concerne pas le dossier de réclamation que nous avons déposé contre l'arbitre Bakary Gassama, qui est du ressort de la commission d'arbitrage de la Fifa présidée par l'Italien Pierluigi Collina et non pas de la commission de discipline", a indiqué Salah-Bey Aboud.

La FAF a écopé d'une amende de 3000 francs suisses (un peu moins de 3000 euros) pour "jets de projectiles et utilisation de fumigènes", infligée par la commission de discipline de l'instance mondiale.

La FAF avait entrepris, sur recommandations de ses conseils juridiques, une demande à la Fifa à l'effet de faire examiner le dossier de réclamation introduit au sujet de la rencontre, par la Commission d'arbitrage de la Fifa, seule habilitée à mettre la lumière sur l'impartialité de l'arbitre du match.

Dans un communiqué publié, la FAF avait affirmé que "cette demande était motivée par le fait que le dossier de réclamation introduit s’appuie sur un argumentaire et des considérations techniques liées à l’arbitrage qui nécessitent un examen de la part d’une structure spécialisée".

Selon la même source, la FAF s'est appuyée dans son dossier sur la nécessité de revenir aux enregistrements vocaux qui ont eu lieu entre le directeur de jeu Gassama et les arbitres de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR).

"Dans le cas où le verdict attendu ne sera pas favorable à l'équipe nationale, la FAF est disposée à saisir le Tribunal arbitral du Sport (TAS) de Lausanne", a indiqué un membre du Bureau fédéral de la FAF.