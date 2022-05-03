أفادت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء بتساقط أمطار تتخللها زخات رعدية مع هبوب رياح قوية مثيرة لزوابع رملية على عدة ولايات بشمال وجنوب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة باللون الأصفر إن أمطارا تتخللها زخات رعدية ورياح قوية مثيرة لزوابع رملية، ستتهاطل اليوم إلى غاية الساعة الثالثة من فجر يوم غد الأربعاء، على ولايات الجزائر، سيدي بلعباس، سوق أهراس، تيسمسيلت، تيبازة، الأغواط، برج بوعريريج، غليزان، بجاية، المسيلة، تيارت، ميلة، ڤالمة، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، سطيف، عين تيموشنت، الجلفة، تلمسان، قسنطينة، البيض، عين الدفلى، المدية، الطارف، سعيدة، النعامة، بومرداس، البويرة، معسكر، وهران والبليدة.

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وأشار نفس المصدر إلى إن كمية الأمطار المتوقعة ستتراوح بين 20 و30 ملم محليا. من جهة أخرى ستشهد ولايات تيميمون، بني عباس، تندوف، أدرار وبشار، هبوب رياح قوية مثيرة لزوابع رملية بداية من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة السادسة مساء.