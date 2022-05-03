أنقذت إسعافات الحماية المدنية بولايتي النعامة والجزائر العاصمة يوم أول أيام عيد الفطر المبارك من الموت المحقق لعائلتين اختنق أفرادهما بالغاز المتسرب من جهازي التدفئة وسخان الماء.

وأفادت خليتا الإعلام والاتصال للهيئة في بيانين عبر صفحتها على الفايسبوك، إن الوحدة الثانوية للمشرية تدخلت صبيحة يوم عيد الفطر، لأجل إنقاذ وإسعاف عائلة متكونة من خمسة أفراد تعرضوا للاختناق بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بحي 150 مسكن بالمشرية.

وأوضح نفس المصدر بأن الضحايا من الجنسين تتراوح أعمارهم ما بين 14 و46 سنة وجدوا وهم يعانون من صعوبة في التنفس، حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى المؤسسة الاستشفائية الإخوة شنافة بالمشرية.

من جهتها تدخلت إسعافات الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية بالدار البيضاء صبيحة هذا الإثنين المصادف لعيد الفطر المبارك بحي اسماعيل يفصح الواقع في بلدية باب الزوار من أجل إسعاف ونقل أربعة ضحايا من عائلة واحدة بسبب تسممهم بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.

وأضاف بيان الحماية المدنية إن الضحايا الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و89 سنة قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان من خلال الإنعاش بالأوكسجين ونقل ضحيتين منهم في حالة مستقرة إلى المستشفى.