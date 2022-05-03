أكدت وزارة الدفاع الروسية إن صواريخ "أونيكس" عالية الدقة دمرت مركزا لوجيستيا بمطار عسكري قرب أوديسا يستخدم لإيصال أسلحة غربية، كما تم تدمير حظائر مسيرات "بيرقدار".

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في يومها الـ 69 إن صواريخ "أونيكس" الروسية عالية الدقة، أصابت مركزا لوجستيا بمطار عسكري في منطقة أوديسا تم من خلاله تسليم أسلحة غربية، كما تم تدمير حظائر طائرات بدون طيار بيرقدار TB-2 ومستودعات الأسلحة والذخيرة التي وردت من الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

كما دمرت المقاتلات الحربية الروسية 69 منشأة عسكرية أوكرانية وست طائرات مسيرة أوكرانية، وصاروخ "توشكا يو"، وصاروخين من منظومة "سميرش". واستهدفت مدفعية القوات المسلحة الروسية أكثر من 50 موقع إطلاق نار تابع للقوات المسلحة الأوكرانية وما يقرب من 200 مركز تجمع عسكري.