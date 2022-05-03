ثبتت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، تاريخ المواجهة الأولى والثانية للمنتخب الوطني ضمن تصفيات أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

وكشف الاتحاد الجزائري عبر موقعه الرسمي، أن الجولة المباراة الأولى لـ " الخضر" ستكون في الرابع من جوان بملعب وهران الجديد أمام أوغندا بداية من الساعة الثامنة ليلا، وسيديرها طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد عادل سيد حسين بمساعدة كل من جمال السيد، وأحمد توفيق إيهاب أما محافظ اللقاء فهو التونسي البوصيري بوجلال.

المصدر ذاته أكد أن اللقاء الثاني سيلعب يوم الأربعاء الموافق للثامن جوان، أمام تنزانيا بالملعب الوطني لدار السلام بداية من الساعة السابعة مساء، وأوكلت مهمة إدارة هذه المباراة لطاقم تحكيم سوداني يقوده محمود علي محمود إسماعيل.

للتذكير فإن الجزائر ستلعب في المجموعة السادسة رفقة أوغندا، تنزانيا والنيجر.