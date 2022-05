L’office de météorologie a indiqué, ce mardi, que des averses orageuses et des vents forts provoquant des tempêtes de sable toucheront plusieurs wilayas du nord et du sud du pays.

Le bulletin classé jaune a précisé que les précipitations et les vents de sable toucheront aujourd’hui et jusqu’à 3h du matin mercredi, les wilayas d’Alger, Sidi Bel Abbès, Souk Ahras, Tissemsilt, Tipasa, Leghouat, Bordj Bou Arréridj, Relizane, Béjaia, M’sila, Tiaret, Mila, Guelma, Tizi Ouzou, Chlef, Mostaganem, Sétif, Ain Temouchent, Djelfa, Tlemcen, Constantine, El Bayadh, Ain Defla, Médéa, El Tarf, Saida, Naama, Boumerdes, Bouira, Mascara, Oran et Blida, ajoutant que les précipitations prévues varieront entre 20 et 30 mm localement.