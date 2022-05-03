توفي شخص وأصيب سبعة آخرون في اصطدام بين ثلاث سيارات وقع ليلة البارحة بالطريق السيار شرق غرب في محوره العابر لإقليم دائرة الأخضرية.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية لولاية البويرة في منشور عبر صفحتها على الفايسبوك، إن إسعافات الوحدة الثانوية الاخضرية مدعمة بالوحدتين الثانويتين القادرية وعمر، تدخلت على الساعة الحادية عشرة ليلا وثلاثا وأربعين (23:43)، من أجل حادث مرور مميت ناجم عن اصطدام بين ثلاث سيارات بالطريق السيار شرق غرب اتجاه قسنطينة بمنطقة تاليوين.

وأوضح نفس المصدر إن الحادث خلف وفاة شخص يبلغ من العمر 27 سنة وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم ما بين 18 و27 سنة حيث تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم إلى مستشفى الأخضرية فيما تم تحويل المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى.