تباينت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، حيث شهد سوق النفط تعافياً خلال بداية هذا الأسبوع، حيث بدأ تداول النفط برنت هذا اليوم عند 107.5 دولار للبرميل، بينما بدأ التداول عند 104.98 دولار للبرميل من النفط الخام للعقود الآجلة تسليم شهر جوان القادم.

وسجلت أسعار خام برنت صعوداً منذ بداية التعاملات بالأمس واستمرت في تعويض مكاسبها اليوم، حيث يتم التداول عند مستوى 107.35 دولار للبرميل، لقيمة العقود الآجلة تسليم جوان 2022، بانخفاض محدود قدره 0.24 نقطة ومعدل تغير بنسبة 0.22 بالمائة في الاتجاه السالب، مقارنة بالقيمة عند افتتاح جلسة التعاملات اليوم والبالغة 107.5 دولار للبرميل، ومن المتوقع أن يصل سعر البرميل من نفط برنت اليوم إلى أعلى قيمة له عند 108.31 دولار للبرميل، فيما تبلغ أدنى قيمة له عند 107.13 دولار للبرميل.

وتراجعت كذلك قيمة العقود الآجلة للنفط الخام تسليم شهر جوان المقبل بشكل محدود، بمقدار 0.23 نقطة، ونسبة تغير قدرها 0.22 بالمائة في الاتجاه السالب، ليتم التداول عند 104.94 دولار للبرميل، مقارنة بسعر الافتتاح والذي جاء عند مستوى 104.98 دولار للبرميل، علماً بأن جلسة اليوم استهلت تعاملاتها على فجوة سعرية هابطة محدودة، حيث كان مستوى الإغلاق في نهاية جلسة الأمس عند 105.17 دولار للبرميل. وخلال تعاملات اليوم ارتفعت قيمة العقود الآجلة لنفط برنت إلى 106.26 دولار للبرميل، ثم عاد لينخفض من جديد بنسبة طفيفة للغاية، مدفوعاً بقوة الدولار وارتفاع مؤشره اليوم إلى قرب أعلى مستوى له منذ عامين، حيث سجل الدولار صعوداً بمقدار 0.24 بالمائة إلى 103.42 مقارنة بالجلسة الافتتاحية، التي بدأت عند 103.1.