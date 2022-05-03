حددت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وتقام المباراة يوم 14 ماي الجاري على ملعب 5 جويلية بالجزائر في تمام التاسعة ليلا بتوقيت القاهرة.

ويدير المباراة طاقم تحكيم تونسي وليبي ومعربي يتشكل من الصادق السلمي حكما للساحة، يعاونه خليل حساني من تونس وعطية محمد عيسى من ليبيا، والتونسي يوسف السرايري حكما رابعا، ويتولى التونسي هيثم قيراط مهمة حكم الفيديو، ويعاونه الثنائي المغربي زكريا البرنيسي وعادل زوراق في مهمة مساعدي حكم الفيديو.

وحدد النادي الأهلي يوم الـ 10 ماي الجاري موعدًا للسفر إلى الجزائر على متن طائرة خاصة لخوضالمباراة حسبما كشفت عنه وسائل إعلام مصرية.

للتذكير فإن الأهلي، يواجه الوفاق باستاد الأهلي والسلام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال يوم السبت المقبل بحضور 20 ألف مُشجع.