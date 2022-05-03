يتصدَّر الدولي الجزائري العربي هلال سوداني، جناح فريق ضمك لكرة القدم، ترتيب هدَّافي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، في حال استثناء البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب وسط النصر، ورؤوس الحربة، من القائمة.

ووفق صحيفة " الرياضية " السعودية فإن سوداني أحرز ثمانية أهداف في البطولة، تضعه في أول مرتبة بعد تاليسكا، و11 مهاجمًا مختلفًا. ويتساوى الجزائري تهديفيًّا مع عدة مهاجمين كجوليو تافاريس “الفيصلي”، ويسبق آخرين كالبرازيلي رامون لوبيز “الفيحاء”، والكرواتي إيفان سانتيني "الفتح".

وأسهمت أهداف الجناح الأيمن، في إحراز ضمك 4 انتصارات، و3 تعادلات، أضافت لرصيد الفريق 15 نقطة من أصل 31 حصدها في الدوري.

وتعاقد ضمك مع سوداني الصيف الماضي، بعد اقتناع النادي بما قدّمه خلال 6 أشهر بقميص الفتح في الموسم السابق من الدوري، كما تم تجديد عقده خلال الأيام الماضية لمدة موسم واحد. للتذكير فإن سوداني سجل هدفين في 13 مشاركة مع الفتح الذي مثّله خلال النصف الثاني من الموسم الماضي.