سجلت أسعار الصرف للعملة الصعبة خلال الأيام القليلة الماضية تراجعا في مقابل الدينار الجزائري، على مستوى معاملات السوق السوداء (الموازية)، على الرغم من مجموعة العوامل التي كانت عادة تشجع إقبال المواطنين على الحصول على "الدوفيز"، وترفع حجم الطلب على العملة الصعبة، لاسيما على خلفية الانتعاش التدريجي للرحلات واستئناف العمرة بالتزامن مع شهر رمضان.

وموازاة مع استقرار سعر الدولار الأمريكي أمس في معاملات الصرف الرسمية لدى البنك المركزي عند مستوى 144.55 دينار للشراء، و144.56 دينار للبيع، تسجل الورقة الخضراء في المقابل على مستوى السوق الموازية غير الرسمية تراجعا، بالمقارنة مع القيم المحققة في الأيام الماضية عندما قاربت قيمة العملة الأمريكية عتبة 200 دينار، حيث بلغ مستواه في آخر المعاملات 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع، الامر الذي يُقلّص اتساع الهوة بين شيئا فشيئا بين المعاملات التي تفرضها ظاهرة ازدواجية سوق الصرف في الجزائر.

وهي نفس الوتيرة التي شهدتها العملة الأوروبية الموحدة "الأورو"، حيث انخفض سعره، هو الآخر، السوق الموازية ليسجل 189.44 دينار للشراء، و191.55 دينار للبيع، بينما تجاوز سقف 205 دينار قبل بضعة أسابيع، أما على مستوى المعاملات الرسمية لسوق الصرف فقد أشار بنك الجزائر في موقعه الرسمي أن قيمة الأورو حافظت على استقرارها عند مستوى 152.40 دينار للشراء، و152.47 دينار للبيع.

ولم يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لغالبية العملات العالمية، على اعتبار أنّ سعر الجنيه الإسترليني تراجع في "تجارة" العملة في السوداء إلى 226.07 دينار للشراء، و228.58 دينار للبيع، أما بالنسبة لأهم العملات العربية فقد سجل سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي نحو 38.53 دينار للشراء، و38.54 دينار للبيع، وهو نفس السعر قبل يومين، في حين بلغ سعر العملة السعودية في المعاملات غير الرسمية نحو 47.98 دينار للشراء، و48.52 دينار للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي على مستوى ساحة "السكوار" للتجارة السوداء للعملة الصعبة نحو 49 دينارا للشراء، و49.55 دينار للبيع، كما بلغ سعره في المقابل من ذلك لدى البنك المركزي 39.34 دينار للشراء، و39.36 دينار للبيع، في حين أظهرت شاشات التداول لدى بنك الجزائر المركزي سعر الدينار الكويتي عند مستوى 471 دينارا للشراء، و471.97 دينار للبيع، بينما سجلت هذه العملة العربية من الناحية المقابلة لدى السوق الموازية غير الرسمية سعر 586.54 دينار للشراء، و593.06 دينار للبيع.