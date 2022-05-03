يحلّ ليفربول الإنجليزي على فياريال الإسباني سهرة اليوم الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وبحوزته أفضلية الفوز بهدفين نظيفين وضعاه على مشارف النهائي في موسم يبحث فيه عن تحقيق رباعية تاريخية.

وفي اللقاء الثاني يوم الأربعاء، يحلّ مانشستر سيتي الإنجليزي على ريال مدريد الإسباني، بعد فوزه 4-3 ذهاباً في واحد من أكثر مباريات الموسم متعة.

ولم يودّع ليفربول الأدوار الاقصائية من البطولة القارية الأولى بعد فوزه ذهاباً، منذ موسم 2001-2002 عندما أقصاه باير ليفركوزن الألماني ونجمه ميكايل بالاك من الدور ربع النهائي. وقال أوناي إيمري مدرب الغواصات الصفراء في مؤتمر صحافي عشية المباراة المقررة في ملعب "لا سيراميكا " معقل فياريال الذي أقصى يوفنتوس الإيطالي ثم بايرن ميونيخ الألماني في النسخة الحالية: "في الذهاب كانوا أفضل، لكن غداً لن نلعب فقط للمفخرة، سنلعب للفوز".

وتابع: " اختصاصي مسابقة الدوري الأوروبي لم يخسر ليفربول هذا الموسم بفارق أكثر من هدفين، لذا يجب أن نخوض مباراة مثالية، وأن نكون خارقين في كل شيء نقدمه. يجب أن نبحث أكثر عن نقاط ضعفهم".

وأردف إيمري: "تعويض الخسارة صفر-2 صعب جداً، لكن يفيدنا إلغاء أفضلية الهدف المسجل خارج الديار. أفضلية الملعب كانت واضحة في أنفيلد، ونريد ذلك في أرضنا".

بدوره، قال كلوب:"الأمور طيبة حتى الآن، يجب أن تكون منتبهاً بنسبة 100% وفي المزاج المناسب كي تخوض الإياب مثل الذهاب، نتقدّم 2-صفر وهذا جيّد، لكننا نعرف اننا لم نتأهل بعد، مع كل هذه الأشياء خلال الموسم، وفي الوضع الذي نحن فيه، يجب أن نكون قد حققنا شيئاً صحيحاً، وهذا واضح".

وختم:" وختم قائلاً "علينا أن نكون مستعدين للعب مباراة مثالية لأنهم (فياريال) سيهاجموننا" و"سيحاولون لعب كرة قدم أكثر بكثير مما سمحنا لهم في المباراة الأولى".

للتذكير فإنه سبق للفريقين أن تواجها في مباراتين فقط قاريًا، في نصف نهائي الدوري الأوروبي في موسم 2015-2016 عندما عوّض ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب تأخره صفر-1 ذهابًا في إسبانيا إلى فوز 3-صفر إيابًا في أنفيلد، قبل أن يخسر النهائي ضد إشبيلية وإيمري بالذات (1-3) في بازل السويسرية.