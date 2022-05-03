خلفت حوادث المرور خلال الـ 72 ساعة الأخيرة وفاة 14 شخصا وإصابة 605 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة، حسبما أفاد به، اليوم الثلاثاء، بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح البيان، أن حوادث المرور المسجلة خلال اليوم الأول من عيد الفطر خلفت وفاة أربعة (04) أشخاص وإصابة 281 آخرين بجروح، فيما كانت أثقل حصيلة بولاية البويرة بتسجيل حادثي مرور أدت إلى وفاة ثلاثة أشخاص وجرح ثمانية آخرين.

وذكر المصدر نفسه، بالحصيلة النهائية لحوادث الطرقات خلال شهر رمضان، والتي أسفرت عن وفاة 153 شخصا وإصابة 4537 آخرين بجروح مختلفة.

من جهة أخرى، قامت ذات المصالح خلال الفترة الممتدة ما بين 30 إلى 3 ماي الجاري، بتقديم الإسعافات الأولية لـ 20 شخصا أصيبوا باختناق جراء استنشاقهم لغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة المختلفة وسخانات المياه عبر عدة ولايات، حيث تم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم الى المستشفيات المحلية.

وقد سجلت ذات المصالح -يضيف البيان-وفاة طفلة تبلغ من العمر عامين، مختنقة بغاز أحادي أوكسيد الكربون، وذلك بمنزلها العائلي الكائن بحي 132 مسكن، بلدية ودائرة وولاية الشلف.

كما قامت ذات الوحدات خلال نفس الفترة بإخماد (06) حرائق حضرية ومختلفة بكل من ولايات المسيلة وبومرداس وميلة وبرج بوعريريج وورڤلة، فيما سجل أهم حريق بولاية قسنطينة تمثل في انفجار غاز متبوع بحريق داخل مخبزة بحي 629 مسكن بالمدينة الجديدة علي منجلي بلدية ودائرة الخروب، أدى إلى إصابة 13 شخصا بحروق وجروح مختلفة، تم التكفل بهم في عين المكان وتحويلهم لاحقا إلى المستشفى المحلي.