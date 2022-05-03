أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أثناء مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى تجاهل الدول الأوروبية لجرائم الحرب التي ترتكبها القوات الأوكرانية.

وأعرب ماكرون لبوتين عن قلقه بشأن مشكلة ضمان الأمن الغذائي العالمي، لكن بوتين أكد أن المشاكل المتعلقة بالأمن الغذائي العالمي ناجمة في المقام الأول عن العقوبات الغربية.

كما جاء في بيان الكرملين: "بوتين أطلع ماكرون خلال المكالمة الهاتفية على التقدم المحرز في العملية الخاصة لحماية دونباس وإجلاء المدنيين من آزوفستال".

وأكد الرئيس الروسي أنه على الرغم من عدم رغبة نظام كييف بالحل السلمي، إلا أن الجانب الروسي لا يزال مفتوحا للحوار.

وكشفت شبكة "بي إف إم" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن المكالمة الهاتفية التي أجريت في وقت سابق من اليوم بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين، استمرت لأكثر من ساعتين.

وأوضحت الشبكة التلفزيونية الفرنسية أن أول محادثة هاتفية بين الرئيسين منذ نهاية مارس الماضي "استمرت لمدة ساعتين وعشر دقائق".