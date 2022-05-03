توجّه، اليوم الثلاثاء، عدد من المواطنين وناشطي المجتمع المدني من مدينة نفطة بولاية توزرالتونسية، إلى المعبر الحدودي حزوة مع الجانب الجزائري، أين نفّذوا وقفة رمزية أمام المعبر، للمطالبة بفتح الحدود البرية بين تونس والجزائر المغلقة منذ أكثر من سنتين بسبب جائحة "كورونا".

وقال أحد منظمي الوقفة لوكالة الأنباء التونسية، بأنهم توجهوا برسالة الى السلطات في البلدين (تونس والجزائر)، يطالبون فيها بضرورة فتح الحدود البرية في أقرب الآجال، بعد تسجيل انفراج في الوضع الوبائي المتعلق بجائحة "كورونا".

وحسب نفس المتحدث فإن مطالب فتح الحدود لا تتعلق فقط بالأنشطة التجارية الموجودة منذ عدة سنوات بين الجانبين التونسي والجزائري، ولاسيما على مستوى معبر حزوة ومعبر الطالب العربي في الجانب الجزائري، بل كذلك بسبب وجود روابط أسرية، معتبرا أن فتح المجال الجوي بين البلدين ليس في متناول الجميع لذلك يبقى الحل، حسب رأيه، في فتح الحدود البرية.