يتجه اللاعب الدولي الجزائري، إسلام سليماني، إلى مغادرة نادي سبورتينغ لشبونة نهاية الموسم الحالي، حسب ما نقل الإعلام البرتغالي.

وكشفت صحيفة "أبولا" أن الهداف التاريخي لـ"الخضر" تنقل إلى العاصمة الفرنسية باريس من أجل الحديث مع وكيل أعماله حول مستقبله في النادي البرتغالي.

ويعاني سليماني من التهميش منذ عودته من مواجهة الكاميرون الفاصلة بعد خلاف كبير مع مدرب سبورتينغ الذي بات لا يستدعيه تماما لخوض مقابلات النادي.

وكان ابن مدينة عين بنيان قد عاد إلى ناديه السابق خلال الميركاتو الشتوي الحالي قادما من نادي ليون الفرنسي، حيث قدم آداء جيد في الشهرين الأولين جعله يتوج بجائزة أفضل مهاجم في الدوري البرتغالي خلال شهر مارس الماضي.