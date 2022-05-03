كشف مراسل "بي إم سبورت" في سويسرا، مراد لعرابة، عن تعرضه لحملة كبيرة بسبب اتهامه بتسريب الخبر الخاطئ حول عدم إعادة مقابلة الجزائر-الكاميرون.

ونفى لعرابة أي صلة له بنشر الخبر على القناة القطرية، مضيفا أنه يتواجد في عطلة مرضية منذ 3 من شهر أفريل الماضي.

وكانت "بي إن سبورت" قد ارتكبت خطأ فادحا، أمس الإثنين، بعدما نشرت خبرا عاجلا حول رفض "الفيفا" إعادة مقابلة المنتخب الوطني ضد نظيره الكاميروني، وهو ما نفته "الفاف" لاحقا ما اضطر القناة إلى تعديل الخبر.

كما فند لعرابة خبر اتخاذ القناة إجراءات تأديبية ضده، مضيفا أنه قرر رفع دعوى قضائية ضد من وصفهم بـ"الغوغاء" الذين اتهموه زورا في هذه القضية.