كشفت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، نسبة التزام التجار بالمداومة خلال يومي عيد الفطر المبارك على المستوى الوطني.

وحسب بيان ذات الوزارة فإن نسبة الالتزام بمداومة اليوم الثاني من العيد بلغت 99.96% من مجموع التجار المسخرين المقدر عددهم 49.853 متعامل اقتصادي في مختلف المجالات.

وأضاف نفس المصدر أنه باحتساب النسبة المسجلة خلال اليوم الأول فإن أن النسبة النهائية لمداومة يومي عيد الفطر لسنة 2022 على المستوى الوطني بلغت 99.94 %.

وذكرت الوزارة بإلزامية عودة النشاط لجميع المتعاملين الاقتصاديين ابتداء من يوم الأربعاء 4 ماي 2022 حسب ما ينص عليه القانون.