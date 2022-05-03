قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستدعم فنلندا والسويد إذا قررتا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال شولتس في بيان "إذا قررت هاتان الدولتان الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، فيمكنهما الاعتماد على دعمنا"، وذلك بعد استضافة القيادات السويدية والفنلندية في اجتماع وزاري استمر يومين.

وفي تصريح لوسائل الإعلام وهو يقف إلى جانب رئيستي وزراء السويد وفنلندا ماغدالينا أندرسون وسانا مارين، قال شولتس إن العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا انتهكت نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية وأجبرت أوروبا على تعزيز استراتيجيتها الدفاعية.

وانضمت الزعيمتان إلى اجتماع للحكومة الألمانية يستمر يومين في شلوس ميزبيرج شمالي برلين لمناقشة الوضع الأمني في أوروبا.

ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا في 24 فيفري الماضي، تفكر فنلندا والسويد في التقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وهو تحالف عسكري للدول الغربية، الأمر الذي من شأنه أن يمثل تحولا رئيسيا في سياسة منطقة الشمال الأوروبي.

وكانت روسيا قد حذرت سابقا من عواقب سياسية وعسكرية في حال انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.