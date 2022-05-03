وضع شاب يبلغ من العمر 18 سنة حدا لحياة شاب آخر في الـ28 سنة من عمره، أمسية اليوم، ببلدية عين العلوي، 17 كلم جنوب غرب مقر ولاية البويرة، وذالك بعد توجيه ضربة بـ"آلة حادة" على مستوى الصدر أسقطته مغشيا ليفارق الحياة قبل وصوله إلى مستشفى عين بسام.

وعاش سكان بلدية عين العلوي، في ثاني أيام عيد الفطر، على وقع وفاة الشاب "ت.ن" متأثرا بالضربات التي تلقاها على مستوى الصدر من طرف ابن مدينته وحيه المسمى "الكابس" بالمخرج الشمال الشرقي لبلدية عين العلوي.

وحسب ما تحصلت عليه "الخبر" من مصادر محلية فإن الجاني كان على تواصل دائم مع القتيل رغم فارق السن، وأنهما معروفان وسط شباب المدينة والحي، حيث شب خلاف بينهما ليتطور العراك إلى عملية ترصد واستعمال السلاح الأبيض والاعتداء المفضي إلى الوفاة بعد تعرض الضحية إلى ضربة على مستوى الصدر أين ظلّ الضحية ملقى على الأرض مغمى عليه ليحول إلى مستشفى عين بسام بعد وصول أفراد الحماية المدنية.

هذا وفتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في الحادثة بعد أن سلم الجاني نفسه.