تشرع غدا الأربعاء لجنة التنسيق التابعة للجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط في زيارة عمل إلى وهران للاطلاع على آخر التحضيرات المتعلقة باستضافة الولاية للطبعة ال19 للتظاهرة الرياضية المتوسطية المقررة الصيف المقبل حسبما علم اليوم الثلاثاء من اللجنة المحلية لتنظيم هذا الحدث.

وأوضح نفس المصدر لوأج بأن وفد لجنة التنسيق ، الذي يبدأ أعضاؤه اليوم في التوافد على وهران، يقوده رئيس اللجنة الفرنسي برنار أمسلام الذي يرافق اللجنة الوطنية لتنظيم الألعاب المتوسطية منذ شروعها في التحضيرات للموعد المتوسطي.

وتدوم زيارة وفد لجنة التنسيق التابعة للجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط إلى غاية يوم الخميس ،حيث من المقرر أن تنتهي بعقد ندوة صحفية يتم خلالها تقييم درجة تقدم التحضيرات للعرس المتوسطي.