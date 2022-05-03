تمكنت فرقة الغطس للوحدة البحرية للحماية المدنية بتنس في ولاية الشلف، اليوم الثلاثاء، في حدود الساعة 13 سا 40 د من انتشال جثة غريق.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية فإن عملية البحث جاءت على إثر معلومات تفيد بوجود مراهق مفقود بالجهة الشرقية للشاطئ المركزي بتنس بجانب الصخور، حيث تم العثور عليه غريقا في البحر.

ووفق المصدر ذاته فإن الضحية تنحدر من منطقة بوخندق ببلدية سيدي عكاشة ويبلغ من العمر 16 سنة، فيما تبقى ظروف الحادثة مجهولة.

وباشرت المصالح المعنية تحقيقاتها لمعرفة أسباب الغرق فيما تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بذات البلدية.