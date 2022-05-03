جدد الرئيس الكوبي السيد ميغيل دياز دعم بلاده اللامشروط مع الشعب الصحراوي وقضيته العادلة .

جاء ذلك خلال اشغال ندوة دولية نظمت للتضامن مع الشعب الكوبي على هامش الاحتفال باليوم العالمي للعمال ، حضرتها وفود دولية تمثل أكثر من 70 دولة من مختلف القارات ، أين جدد خلالها الرئيس الكوبي دعم بلاهد اللامشروط مع الشعب الصحراوي زقضيته العالة ، مشيدا بمستوى التضامن العالمي مع الشعب الكوبي في مواجهة الحصار الذي تتعرض له الدولة الكوبية لأكثر من 60 سنة .

الرئيس الكوبي شكر المشاركين على حضورهم لكوبا ، معتبرا ذلك رسالة واضحة بأن كوبا ليست وحدها في المقاومة ضد الامبريالية و الرأسمالية ، مجددا وقوف كوبا إلى جانب القضايا العادلة .

و صادقت الندوة على عدة توصيات من بينها مواصلة الدعم لحق الشعوب في تقرير مصيرها من بينها الشعب الصحراوي.