دعا وزير الاتصال، محمد بوسليماني وسائل الإعلام الوطنية إلى مرافقة جهود الدولة في كل مجالات التنمية الوطنية وإبراز أهم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية.

وفي تصريح له على هامش زيارة قادته إلى عدد من وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، حث بوسليماني الصحافة الوطنية على "مرافقة جهود الدولة في كل المجالات وتسويق صورة الجزائر في الخارج".

مضيفا بالقول: "ننتظر الكثير من الصحافة الوطنية، سيما في الوقت الراهن الذي تتعرض فيه الجزائر لهجومات سيبرانية كثيرة من طرف دول تسخر أموالا باهظة من أجل التهجم عليها".

ودعا الوزير الصحافة الوطنية إلى "مضاعفة الجهود لإبراز الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في عدة مجالات محليا ودوليا"،

مؤكدا أن "بعض الأطراف يزعجها تسليط الضوء على الإنجازات وتسعى إلى تقزيم ما تحقق مع التركيز على السلبيات فقط".

كما دعا وزير الاتصال وسائل الإعلام إلى "مرافقة جهود الدولة في المجال الاقتصادي على اعتبار أن 2022 هي سنة اقتصادية بامتياز" وحثها على "إبراز مواقف الدولة الجزائرية على المستوى الإقليمي والدولي".