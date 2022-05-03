قال الناطق باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش الثلاثاء ، إن الهيئة الدولية تلقت نحو 230 بلاغا بإصابات بالتهاب غامض في الكبد يصيب الأطفال.

وسجلت هذه الإصابات حول العالم، ولكن غالبيتها سجلت في أوروبا، وأولها كانت في بريطانيا.

والأطفال دون سن العاشرة هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بهذا الالتهاب الذي أدى إلى وفاة أحد المصابين على الأقل، ولم يعرف سببه إلى الآن.

و أعلنت منظمة الصحة الثلاثاء أنها تواصل تلقي عشرات البلاغات عن إصابات أطفال بالتهاب الكبد الحاد لم يحدد سببها بعد، مقدرة عددها بنحو 230 في مختلف أنحاء العالم.

و"وصل عدد الحالات التي تبلغت بها المنظمة حتى الأول من ماي الجاري 228 على الأقل في 20 دولة"، حسب ما أوضح الناطق باسم المنظمة طارق ياساريفيتش خلال مؤتمر صحفي منتظم لوكالات الأمم المتحدة التي تتخذ من جنيف مقرا، مشيرا إلى أن "أكثر من 50 حالة أخرى لا تزال قيد التحقيق".

وأضاف أن "البلاغات عن هذه الحالات وردت من أربعة من المكاتب الإقليمية الستة لمنظمة الصحة العالمية".

ولم يعرف بعد سبب هذه الالتهابات الشديدة في الكبد.