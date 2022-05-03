أكد حزب جبهة التحرير الوطني، على ضرورة بناء "منظومة إعلامية متطورة وذات مصداقية" تكون بمثابة "سد منيع" في وجه "حملات التشويه" التي تتعرض لها الجزائر ومحاولات زعزعة استقرارها وأمنها.

وأبرز الحزب في بيان له بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة أهمية "مواصلة دعم كل منتسبي مهنة الصحافة في كنف تعزيز حرية التعبير وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للصحفيين''

ودعا الحزب الصحافة الوطنية إلى العمل من أجل "ترقية صورة الجزائر ومرافقتها على نهج التحولات والإصلاحات وإبراز الإنجازات الموجهة أساسا لحماية وتعزيز حقوق المواطن"، إلى جانب "تسليط الضوء على كل أوجه الفساد والتماطل والتأخر في تطبيق القرارات وتنفيذ البرامج".

و ذكر الحزب ب"التضحيات الجليلة التي قدمها أهل المهنة"، مترحما على أرواح شهدائها الذين "دافعوا عن شرفها وعن قيم الحق والسلام والعدالة بأرواحهم الزكية''