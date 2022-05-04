أفادت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء باستمرار تساقط الأمطار الغزيرة تتخللها زخات رعدية مع هبوب رياح قوية مثيرة لزوابع رملية على عدة ولايات بشمال وجنوب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي إن أمطارا غزيرة تتخللها زخات رعدية ورياح قوية مثيرة لزوابع رملية، ستواصل تساقطها طوال نهار اليوم إلى غاية الساعة الثالثة من فجر يوم غد الخميس، على ولايات تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر وغليزان. بالإضافة إلى ولايات الجزائر، تيبازة، تيسمسيلت، تيارت، البيض، عين الدفلى، المدية، النعامة والبليدة.

وأشار نفس المصدر إلى إن كمية الأمطار المتوقعة ستتراوح بين 30 و50 ملم وقد تصل أو تتجاوز في بعض الأحيان 60 ملم محليا.

من جهة أخرى ستشهد ولايات الوادي، تيميمون، الجلفة، الأغواط، أولاد جلال، المغير، تڤرت، غرداية والمنيعة، هبوب رياح قوية مثيرة لزوابع رملية وتطاير للرمال بداية من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.