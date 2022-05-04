صعدت أسعار النفط في بداية المعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء بعد بيانات صناعية أظهرت تراجعا في مخزونات الخام والوقود الأمريكية، الأمر الذي أثار مخاوف مرتبطة بالإمدادات.

ويأتي ارتفاع الأسعار على خلفية الأنباء المؤكدة لاستعداد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا تستهدف قطاع النفط الروسي. وقال مسؤولون إنه من المتوقع أن تعلن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تلك الخطط اليوم الأربعاء.

وبحلول الساعة 00:01 بتوقيت غرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا أو 0.9 بالمائة إلى 105.87 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط دولارا أو واحدا بالمائة إلى 103.41 دولار للبرميل.

وذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام والوقود الأمريكية انخفضت في الأسبوع الماضي. وقالت المصادر إن مخزونات الخام انخفضت 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 أفريل.

وتعلن الحكومة الأمريكية بيانات المخزونات اليوم الأربعاء. وفي الجلسة السابقة تراجعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمائة بفعل مخاوف مرتبطة بالطلب بسبب إجراءات إغلاقات مطولة في الصين لمكافحة كوفيد-19.