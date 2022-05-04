أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، خلال إفادة صحفية، اليوم الأربعاء، أن مقاتلات روسية قصفت 40 هدفا عسكريا أوكرانياً خلال الليل.

وقال كوناشينكوف إن "الطيران العملياتي التكتيكي التابع للقوات الجوية الروسية أغار على أربعين منشأة عسكرية لأوكرانيا خلال الليل"، مشيرا إلى أنه من بين المنشآت المتضررة هناك جسر عائم بالقرب من بلدة بروتوبوفكا وأربعة مستودعات للذخيرة وأسلحة صاروخية ومدفعية، بالإضافة إلى 34 منطقة تمركز للقوات وللمعدات العسكرية الأوكرانية".

وأضاف قائلا: "دمرت أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة أطلقت من الجو والبحر ست محطات كهربائية فرعية بالقرب من محطات السكك الحديدية في بودوبورسي ولفوف وفولوفيتس وتيمكوفو وبيتيخاتكا، والتي من خلالها يتم تزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس بالأسلحة والذخيرة المرسلة من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية".

وتابع كوناشينكوف: "دمرت صواريخ جوية عالية الدقة تابعة للقوات الروسية قاعدة إطلاق صواريخ تكتيكية من طراز "توتشكا أو" في منطقة نوفايا دميتروفكا وثلاثة رادارات توجيه لمنظومة "إس-300" للدفاع الجوي ومستودع ذخيرة وتسع نقاط تمركز القوات والمعدات العسكرية".