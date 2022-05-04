توفي طفل يبلغ من العمر ست سنوات وأصيب آخر عمره 13 سنة في اصطدام سيارة تجارية بمحل حلاقة ودهسهما مساء أمس الثلاثاء بالتلاغمة في ولاية ميلة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية لذات الولاية في منشور عبر صفحتها على الفايسبوك، إن وحدتها الثانوية بالتلاغمة تدخلت مساء أمس في حدود الساعة السادسة وعشر دقائق، لأجل حادث مرور مميت تمثل في اصطدام سيارة تجارية بمحل حلاقة ودهسها لطفلين بحي الزمالة الواقع ببلدية ودائرة التلاغمة.

وأضاف نفس المصدر إن الضحيتين لفظت إحداهما أنفاسها الأخيرة بعين المكان والثانية متعددة الإصابات وفي حالة حرجة أسعف وحول مع المتوفي إلى مصلحة الإستعجالات بالتلاغمة، كما تسبب هذا الحادث المروع في خسائر مادية متمثلة في تحطم كلي لمقدمة السيارة من نوع بيجو 405 وانهيار كلي لمدخل المحل وتحطم الأثاث الموجود به.