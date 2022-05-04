استعادت قطر مكانتها في صدارة الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال خلال أفريل لتزيح الولايات المتحدة لأول مرة منذ أكتوبر 2021.

ووفقا لبيانات بلومبيرغ يبلغ إجمالي صادرات الدولة من الغاز في أفريل 7.5 مليون طن متري مقابل 7.1 مليون طن متري من الغاز الأمريكي و6.5 مليون طن متري لأستراليا.

وجاء ارتفاع الصادرات القطرية بسبب زيادة الطلب العالمي على الغاز الطبيعي مع الحرب الروسية على أوكرانيا المستمرة منذ فيفري واتجاه الغرب لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، إضافة لانخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، الذي يستخدم فيه الغاز الطبيعي للتدفئة.

وفي الولايات المتحدة، انخفضت صادرات الغاز الطبيعي مع استغلال انتهاء فترة الشتاء لإجراء صيانة وتوسعة موانئ التصدير.

وقطر هي صاحبة ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم وتبلغ 24.7 تريليون متر مكعب، بعد كل من روسيا وإيران، بينما تأتي الولايات المتحدة في المركز الخامس بـ 12.6 تريليون متر مكعب.

وتتوقع بلومبيرغ أن يستمر صراع قطر والولايات المتحدة على صدارة مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، بعد أن تتم صيانة محطة تصدير كالكاسيو باس الأمريكية في ولاية لويزيانا، والتي سترفع إنتاج البلاد إلى 13.9 مليون متر مكعب يوميا.

ووقعت شركة قطر للطاقة، عقدا لتطوير القطاع الشرقي لحقل غاز الشمال، الذي يعد أكبر حقل للغاز المسال في العالم، مع تحالف يضم شركتي "تشيودا" اليابانية و"تكنيب" الإيطالية.

ويغطي العقد تشييد 4 خطوط عملاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بسعة 8 ملايين طن سنويا لكل منها، ومرافق معالجة الغاز واستعادة سوائله، ومرافق استخراج الهيليوم وتكريره في مدينة راس لفان الصناعية.

وقالت الشركة إن المشروع سيرفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز المسال إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول العام 2025، من 77 مليون طن حاليا.