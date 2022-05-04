ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 514 مليونا و929 ألفا و992 حالة.

وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و240 ألفا و974 حالة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 81.5 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30.4 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 994 ألفا و748 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 663 ألفا و930 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 523 ألفا و920 حالة.