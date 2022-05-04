يستقبل سهرة اليوم الأربعاء، لحساب إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا نادي ريال مدريد بطل " الليغا"، على ملعب " السانتياغو بيرنابيو"، صيفه مانشستر سيتي الإنجليزي المرشح هو الآخر للتتويج بلقب " البريميرليغ"، وعينه على تحقيق ريمونتادا تضعه في نهائي " التشمينزليغ".

وانتهى لقاء الذهاب بفوز " السيتزن" برباعية مقابل ثلاثة على أرضية ميدان الاتحاد بالعاصمة لندن. وقال مدرب " المرينغي" كارلو أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عشية اللقاء الحاسم:" "الفريق بخير ومتحفز ويركز جيداً، لدينا تحدٍ كبير وفرصة رائعة للعب نهائي دوري أبطال أوروبا، الأجواء جيدة، نعرف مدى الصعوبة لنا لدينا ثقة كبيرة، المواجهة مفتوحة، يتقدمون علينا قليلاً ونريد إصلاح ذلك".

وأضاف "بعد الفوز بالدوري، فإن الأجواء جيدة للغاية وبإمكاننا الفوز، سيلتقي فريقان بجودة كبيرة، لكن مختلفة، القلب والشخصية جزءان مهمان يسمحان لنا بإظهار جودتنا، لا بد كذلك من تسليط الضوء على الجودة الفردية والالتزام الجماعي، للفوز سنكون بحاجة لذلك كله أمر واحد فقط من تلك الأمور لا يتيح لك فرصة النجاح في مسابقة بتلك الأهمية والصعوبة كما هي مسابقة دوري الأبطال".

أما مدرب " السكاي بلو"، بيب غوارديولا فتحدث عن اللقاء مؤكدا:" فريقان جيدان، ورأينا ذلك الأسبوع الماضي. أنهم أبطال إسبانيا ونحن نحاول أن نكون أبطال هنا. رأينا في مباراة الذهاب أنه يجب أن نتحسن وسنحاول القيام بذلك.

وقال كيفن دي بروين، الذي سجل الهدف الأول لسيتي أمام ريال مدريد في مباراة الذهاب في مانشستر الأسبوع الماضي، إن فوز فريقه بدوري أبطال أوروبا لأول مرة سيغير المفاهيم حول النادي".

وبات سيتي قوة مهيمنة في إنجلترا منذ وصول غوارديولا في 2016 لكنه لا يزال يبحث عن لقبه الأول لدوري أبطال أوروبا، بينما يحمل منافسه ريال مدريد الرقم القياسي للفوز بالبطولة 13 مرة.