تحدث الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي عن مواجهة سهرة اليوم أمام ريال مدريد بملعب" سنتياغو برنابيو"، وذلك لحساب لقاء إياب دوري أبطال أوروبا، ويمتلك " المان سيتي" أفضلية الفوز على " المرينغي" برباعية مقابل ثلاثة على أرضية ميدان الاتحاد.

وقال محرز بخصوص المباراة:" "عليك أن تقدم أفضل ما لديك لأن لديك الكثير من الناس خلفك، الجماهير، وبلدك". وأردف في تصريح لموقع "عرب نيوز": "من الواضح أنني أشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم ذهابي إلى كأس العالم مع بلدي، وهو أسوأ ما شعرت به في مسيرتي".

وواصل الحديث عن مرارة الإقصاء:" الأمر سيئًا للغاية كان السيناريو مؤلمًا للغاية، لكن في النهاية يجب أن أحاول النسيان والمضي قدمًا وأحاول مساعدة فريقي على تحقيق الأشياء".

وأضاف "من حيث الأرقام، نعم، هذا أفضل موسم لي أفضل كثيرًا، لكنني أعلم أنه كان بإمكاني تقديم أداء أفضل أيضًا لكن من الجيد مساعدة الفريق في محاولة الفوز وهذا ما أحاول القيام به في كل مرة ألعب فيها".

وعن السنوات التي قضاها مع فريق " السكاي بلو"، علق قائد " الخضر": "أشعر أنني بحالة جيدة، بعد أربع سنوات هنا الآن لدي المزيد من الخبرة، أعرف المزيد عن جسدي، أعرف كل شيء، زملائي في الفريق والمدير، لذلك الأمر أسهل بالنسبة لي ".

وختم محرز: "بن زيمة من كبار المهاجمين في مثل سنه، إنه رجل مجتهد ويستحق كل شيء."