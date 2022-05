Les services de l'office national de météorologie ont annoncés pour la journée d'aujourd'hui mercredi l'arrivée de pluies diluviennes, sur plusieurs wilayas du nord du pays accompagnées de vents forts qui provoqueront également la formation de tempêtes de sable, ici et là, dans quelques régions du Sud du pays notamment Timimoun, Djelfa, Laghouat, Ouled Djellal, El Mghaïr, Tougourt, Gherdaïa, et El M'niaa et ce jusqu'à 21h00 dans la soirée.

Un bulletin spécial de vigilance orange (averses, orages, et vents forts), a également été décrété en ce qui concerne les wilayas du nord.

Il durera jusqu’à jeudi 03h00, et concernera les wilayas de Tlemcen, Aïn Temouchent, Oran, Mostaghanrm, Chlef, Sidi Bélabes , Saïda, Maascara, Ghélisane, Tipaza, Tissemsilt, Tiaret, Bayedh, Aïn Defla, Médea, Naama et Blida avec des quantités de pluies attendues allant jusqu'à 30, 50, à 60mm localement.