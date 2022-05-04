كشفت تقارير إعلامية مصرية أن مدرب الأهلي المصري موسيماني يتواجد في وضعية صعبة نظرا لعدم تأكد جاهزية لاعبين من الفريق خلال اللقاء القادم أمام وفاق سطيف المقرر السبت القادم، وهو ما خلق نوعا من القلق لدى الجهاز الفني حسب موقع " كورة".

وقال طبيب الأهلي أحمد أبو عبلة في تصريحات صحفية، إن علي لطفي حارس مرمى الفريق، أجرى أشعة كشفت وجود جزع بسيط في أربطة الرسغ، وسوف يؤدي برنامجًا تأهيليًا لمدة 48 ساعة، على أن يخضع بعدها لفحص طبي قبل تحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وأردف " كورة " أن الأهلي يخشى عدم جاهزية لطفي، في ظل وجود الحارس الأساسي محمد الشناوي فقط، وقلة خبرة الثنائي الصاعد مصطفى شوبير وحمزة علاء.

كما أوضح طبيب الأهلي أن عبد المنعم اكتفى بأداء جلسة علاج طبيعي في صالة الألعاب الرياضية اليوم، وبدأ تنفيذ برنامج علاج طبيعي لتجهيزه لمباراة وفاق سطيف، دون تأكيد لحاقه باللقاء حتى الآن.

ويعاني دفاع الأهلي بسبب بعض الغيابات في ظل إصابة رامي ربيعة وبدر بانون، وهو ما يعني دخول الفريق بالثنائي ياسر إبراهيم وأيمن أشرف فقط في لقاء سطيف.