توفي اليوم الأربعاء، الفنان القدير الفكاهي محمد حزيم، بمستشفى وهران العسكري، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 70 سنة.

وارتبط اسم محمد حزيم المولود في أكتوبر 1951، بولاية سيدي بلعباس، مع الفرقة الفكاهية "بلا حدود"، التي اشتهرت في نهاية ثمانينيات القرن الماضي.

وهو الفنان الذي بدأ مسيرته في المسرح مع فرقة مسرح العمال لوهران في بداية الثمانينيات، والتي أدى معها العديد من الأدوار قبل أن يميل إلى المسرح الفكاهي مع الثنائي مصطفى وحميد.

واشتغل الفقيد كثيرا في الفترة الصعبة التي مرت بها الجزائر في التسعينيات، كما مثّل في العديد من الأفلام الفكاهية الشهيرة.