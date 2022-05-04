أكدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، تعرض رئيس مكتبها بباتنة إلى الاعتداء إشهار السلاح الأبيض في وجهه من قبل مجموعة من الأشخاص.

وقال مصطفى زبدي رئيس المنظمة في منشور مرفق بصورة لحافلة تعمل على خط بارك أفوراج زمالة بمدينة باتنة، عبر الصفحة الرسمية لحماية المستهلك في الفايسبوك، إن "هذه الحافلة والتي نشرت منظمتنا فيديو عنها منذ ثلاثة أيام وهي تسير ليلا بدون أية إضاءة، مشكلة خطرا على الأمن العمومي ... تنقل صاحبها اليوم مع مجموعة من الأشخاص إلى بيت رئيس المكتب وقاموا بالاعتداء عليه مع إشهار السلاح الأبيض"! .

وأضاف منشور المنظمة إن رئيس المكتب "تعرض إلى بعض الرضوض جراء العراك مع من المجموعة وكذا لتمزق ملابسه... والحمد لله على ستره بعد تدخل أشخاص".

وشددت حماية المستهلك على إن "العمل الجمعوي التطوعي المتمثل في حماية المستهلك والذي أصبح جزء منه يشكل خطرا على حياة المتطوعين، لا لشيء، سوى لسكوت وعدم آداء المصالح المعنية لدورها في حماية المسافرين والسائرين، متسائلة ألم تلاحظ مديرية كاملة حالة هذه الحافلة ومثيلاتها؟؟".

وختم منشور المنظمة قائلا "أصبح الأمر اليوم، أكثر من أي وقت مضى يتطلب منح الحماية الكاملة لأعضاء المنظمة واتخاذ الإجراءات المناسبة في معاقبة المتعدين على القانون والأمن العام ".

للإشارة قدم رئيس المكتب شكوى عاجلة اليوم أمام المصالح الأمنية، كما إن مكتب المنظمة الوطني يتابع القضية ولن يتسامح في حق أي منخرط.