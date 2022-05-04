نجح المنتخب الوطني للكاراتي دو من ذوي الاحتياجات الخاصة (فئة الصم) من تحقيق نتيجة تاريخية ومشرفة للجزائر وذلك خلال دورة الألعاب الأولمبية الجارية وقائعها بالبرازيل.

وفي أول مشاركة تاريخية تمكن ممثلو الجزائر من حصد ثلاث ميداليات تنوعت بين الذهب التي كانت من نصيب يوسف حساني في وزن 75 كغ والفضية لصاحبها محمد العربي وزن 67 كغ وأخيرا البرونزية لكراح الحاج في وزن 84 كغ.

وقال المدرب زايدي إيديري عقب هذا التتويج هي أول مشاركة تاريخية للجزائر، حضرنا لمدة أربعة أشهر فقط ".

وأردف: "تمكنا بعدها من الفوز على أبطال العالم في الاختصاص وكان بإمكاننا حصد ثلاث ذهبيات ولكن بعض الجزئيات جعلتنا نكتفي بما حققناه والحمد الله".

وختم المتحدث ذاته:" نشكر كل ما ساهم في هذا الإنجاز الذي سيفتح الأبواب لتتويجات أخرى مستقبلا وإن شاء الله القادم أفضل ".