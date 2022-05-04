خلف، صباح اليوم الأربعاء، حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 02 الرابط بين ولايتي وهران وعين تموشنت إصابة 11شخصا بجروح.

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية لولاية وهران، أن وحداتها تدخلت اليوم في حدود الساعة 10 سا و32 دقيقة من أجل حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 02 الرابط بين ولايتي وهران وعين تيموشنت وبالضبط على مستوى بلدية مسرغين تمثل في انحراف حافلة تنقل فريق رياضي لكرة السلة لبني صاف كانوا متوجهين نحو ولاية سطيف.

وأضاف ذات البيان، أن الحادث خلف إصابة 11 جريحا كلهم من جنس ذكر تتراوح أعمارهم بين 18 و56 سنة يعانون من إصابات متفاوتة، جيث تم إسعافهم وتحويلهم نحو مصلحة الاستعجالات بمستشفى وهران الجامعي.