أصيب 13 لاعبا ومسيرا لفريق شباب بني صاف، صباح اليوم بجروح متفاوتة الخطورة، إثر انحراف الحافلة التي كانت تقلهم على مستوى الطريق الوطني رقم 2 بين بلديتي بوتليليس ومسرغين غرب ولاية وهران.

ويبدو حسب التحريات الأولية أن أرضية الطريق المبللة إثر تساقط الأمطار هي التي تسببت في انحراف الحافلة التي كانت تقل 14 لاعبا ومسيرا، وكذا السائق، الذين كانوا على متن الحافلة الصغيرة من نوع تويوتا كواستر، إلى الجهة اليمنى من الطريق، في حدود الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم.

وكان فريق شباب بني صاف لكرة السلة أكابر، متوجها إلى مدينة المسيلة لمقابلة الفريق المحلي يوم غد الخميس. وقد أصيب 13 شخصا من ركاب الحافلة بجروح، ثلاثة منهم إصاباتهم معقدة.

يذكر أن أعمار ركاب الحافلة تتراوح بين 18 و55 سنة. وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية فور إبلاغها بالحادث، وقدمت الإسعافات الأولية للجرحى ونقلت المصابين بجروح بليغة إلى مصلحة الاستعجالات للمستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب بوهران لتلقي العلاج. بينما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في أسباب الحادث.