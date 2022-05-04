أكد رئيس جامعة الجزائر 1، البروفسور عبد الحكيم بن تليس، اليوم الأربعاء، أن الشراكة مع مخابر إنتاج الأدوية المتواجدة بالجزائر من شأنها المساهمة في تطوير التكوين بكلية الصيدلة.

و أوضح ذات المسؤول بمناسبة التوقيع على عقد شراكة بين جامعة الجزائر 1 وكلية الصيدلة مع مخابر "جانسون"، وهو فرع إنتاج الأدوية لشركة "جونسون أند جونسون" الأمريكية، أن هذه الشراكة التي تندرج في إطار الاتفاقيات التي أبرمتها الجامعة مع مخابر إنتاج الأدوية خلال الأيام الأخيرة، "ستساهم في تطوير التكوين بكلية الصيدلة ومد جسور بين الجامعة ومحيطها وفق توجيهات السلطات العمومية، لاسيما في مجال التكوين وتطوير البحث العلمي لفائدة الطلبة والأساتذة على حد سواء"، معربا عن أمله في تجسيد هذه الأهداف في "الآجال القريبة"، وهذا خدمة للصناعة الصيدلانية في الجزائر.

من جانبها، ثمنت المديرة العامة لمخابر "جانسون" بالجزائر، درية أوغليس، هذه الشراكة التي ستساهم -كما قالت-في توسيع مجال التكوين وتحضير طلبة الصيدلة لولوج عالم الشغل في مجال الصناعة الصيدلانية.

وأشارت ذات المتحدثة إلى أن هذه الشراكة ستساعد أيضا على تكوين الطلبة واطلاعهم على شروط تسجيل الأدوية التي تقوم بها الوكالة الوطنية للأدوية في الجزائر وعلى القوانين السارية المفعول في مجال إنتاج الأدوية المبتكرة.